BAT Italia | welfare sociale al centro del nuovo accordo integrativo

(Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – BATannuncia il2022-2025 sottoscritto insieme ai sindacati Fai, Flai e Uila. Risultato della relazione costruita negli anni con le organizzazioni sindacali e di un proficuo confronto, l'concretizza l'impegno di BAT per le sue persone e per l'evoluzione delaziendale verso unstandard di “worklife balance”, con un impatto positivo e concreto nella vita quotidiana di tutti i dipendenti e delle loro famiglie.L'presenta numerosi aspetti innovativi, con particolare focus sul sostegno alla genitorialità e alle famiglie. In dettaglio, sono previsti: 10 giorni in più per il congedo di paternità, rispetto alla normativa vigente; l'estensione del congedo parentale fino al ...