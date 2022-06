Bassano del Grappa, crolla tettoia del palco per il concerto di Elisa: ci sono feriti, concerto annullato per domani (Di lunedì 27 giugno 2022) Dramma a Bassano del Grappa dove nella giornata di oggi una parte dell’impalcatura destinata ad ospitare il palco per il concerto della cantante Elisa è crollata, provocando due feriti. L’incidente, la cui dinamica dev’essere ancora accertata in via definitiva, è avvenuto intorno all’ora di pranzo e fortunatamente ha coinvolto un numero limitato di persone. crolla impalcatura al concerto di Elisa: due feriti Paura a Bassano del Grappa dove nella giornata di domani dovrebbe esserci il primo concerto del tour Back to the Future. Il palco montato all’interno del ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 giugno 2022) Dramma adeldove nella giornata di oggi una parte dell’impalcatura destinata ad ospitare ilper ildella cantanteta, provocando due. L’incidente, la cui dinamica dev’essere ancora accertata in via definitiva, è avvenuto intorno all’ora di pranzo e fortunatamente ha coinvolto un numero limitato di persone.impalcatura aldi: duePaura adeldove nella giornata didovrebbe esserci il primodel tour Back to the Future. Ilmontato all’interno del ...

