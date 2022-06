Basket, Naz Mitrou-Long è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano. Accordo biennale per l’ex Germani Brescia (Di lunedì 27 giugno 2022) Prosegue la costruzione del roster 2022-2023 da parte dell’Olimpia Milano, che ha annunciato quest’oggi ufficialmente un nuovo innesto. Si tratta di Naz Mitrou-Long, reduce da un’ottima stagione in Serie A con la maglia della Germani Brescia in cui ha messo a referto 16.5 punti, 4.7 assist e 4.5 rimbalzi di media a partita con il 36.4% nel tiro da tre. “Naz Mitrou-Long ci ha conquistato non solo per il rendimento ma anche per lo spirito con cui gioca. Conoscendolo, abbiamo individuato in lui i tratti caratteriali giusti per far parte della nostra squadra”, il commento del general manager Christos Stavropoulos. “Quando la gente pensa all’Olimpia, automaticamente pensa ad un’eccellenza. Sono entusiasta di venire a giocare per un club con ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Prosegue la costruzione del roster 2022-2023 da parte, che ha annunciato quest’oggi ufficialmente uninnesto. Si tratta di Naz, reduce da un’ottima stagione in Serie A con la maglia dellain cui ha messo a referto 16.5 punti, 4.7 assist e 4.5 rimbalzi di media a partita con il 36.4% nel tiro da tre. “Nazci ha conquistato non solo per il rendimento ma anche per lo spirito con cui gioca. Conoscendolo, abbiamo individuato in lui i tratti caratteriali giusti per far parte della nostra squadra”, il commento del general manager Christos Stavropoulos. “Quando la gente pensa all’Olimpia, automaticamente pensa ad un’eccellenza. Sono entusiasta di venire a giocare per un club con ...

