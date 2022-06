Basciagoni | disavventura in hotel | il racconto di Sophie e Alessandro VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 giugno 2022)condividono con i fan lavissuta in: ildei due ex gieffinitra un impegno e l’altro stanno girando l’Italia per lavoro. In ogni tappa da nord a sud vengono sempre inondati di affetto e di amore da parte dei fan che li seguono con stima ed ammirazione.sono sempre più uniti anche professionalmente, i due ex gieffini solo pochi giorni fa hanno lanciato il loro primo brand di gioielli “ASBC”. Il primo progetto della giovane coppia sta riscuotendo un clamoroso successo e ogni giorno vengono inondati di affetto. Leggi anche –> marco mengoni tornera live nei palazzetti doppio appuntamento a milano le date L’ultima: il ...