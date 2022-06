Bari - Saccheggiata la sede della Casa delle Bambine e dei Bambini | danni stimati in 10mila euro

Pubblicità

LaGazzettaWeb : Saccheggiata a Bari la Casa delle Bambine e dei Bambini @ComunediBari - Borderline_24 : #Bari, saccheggiata la sede della Casa delle Bambine e dei Bambini: 'Calpestata la dignità di queste famiglie'… -

La Gazzetta del Mezzogiorno

27/06/2022 QUESTA NOTTELA SEDE DELLA CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DANNI STIMATI IN 10MILA EURO Questa notte è statae vandalizzata la sede della Casa delle Bambine e dei Bambini. In particolare, ignoti hanno danneggiato le aule da gioco, gli spazi d'ascolto per i genitori, l'emporio e la boutique ...Una terza armeria viene. Nuovi tentativi di incendiare il portale del Duomo , ... Torino, Roma, Napoli,, Palermo, Genova, Parma; a Fabriano un carabiniere uccide un ragazzo di 14 ... Saccheggiata a Bari la Casa delle Bambine e dei Bambini