Ballottaggio comunali | Enrico Letta | “Risultato del centrosinistra rafforza il Governo”

Leggi su inews24

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Il centrodestra perde e perde male dovunque anche perché ha fatto in alcuni casi delle scelte incredibili. In alcuni posti il centrodestra ha scelto come proprio candidato un fuoriuscito dele per me questa è la scelta peggiore che si possa fare. Quei candidati hanno perso, penso alclamoroso di Catanzaro e penso L'articolo proviene da Inews24.it.