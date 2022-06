Ballottaggi | Salvini | “Non dovranno più ripetersi divisioni nel centrodestra”

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Spiace per le città perse alo, nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per lee i litigi nelcome a Verona, che non sipiù ripetere“. Così, Matteosui social, commentando il risultato delo alle elezioni amministrative.o,: “Spiace per la bassa partecipazione al voto” “Spiace per L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

peppeprovenzano : Grande affermazione di sindaci progressisti ai #ballottaggi da Nord a Sud L’affluenza è bassa ma stanotte emerge c… - marcofurfaro : Tante vittorie per il centrosinistra ai ballottaggi. Una bella serata. La vittoria di Meloni e Salvini alle politic… - fattoquotidiano : Nonostante i proclami pubblici di Matteo Renzi e Carlo Calenda – i loro “mai con Meloni” e “mai con Salvini” – anch… - Dario_Accolla : RT @AntonioNbo15: Solo un commento sobrio e pacato rivolto a #Meloni e #Salvini dopo la netta affermazione del #csx ai ballottaggi con #Ver… - Tarquo73 : RT @MPSkino: Bravo Damiano! TOMMASI Sindaco ???????????????????? Dopo 15 anni, Verona cambia aria, quell'aria pesante di destra che soffoca p… -

...Variatrello in Miedico LegaLombardia (1 seggio) : Luca Cecchinato Forza Italia (1 seggio) : Carlo Revolti Vivere Cernusco (1 seggio) : Erica Spinelli LIVE Elezioni 2022: dati......'Per questo Chiederò a MatteoeSilvio Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni'. E' l'appello lanciato da Giorgia Meloni in un video a commento deiChiederò a Salvini e Berlusconi di vederci il prima possibile per ... Si chiede Giorgia Meloni a commento dei ballottaggi. «Se la sinistra è così convinta di aver vinto», avverte la leader di Fdi, ..."Non siamo soddisfatti dal risultato di questi ballottaggi, il centrodestra poteva fare meglio": lo dice Giorgia Meloni in un video messaggio in cui commenta il risultato dei ballottaggi alle elezioni ...