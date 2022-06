Pubblicità

ilmessaggero.it

Aidi oggi Silvio Berlusconi cerca le prove per dimostrare al centrodestra che il suo ... dove FdI e Lega si trovano nelle condizioni di cercare unasenza gli azzurri. Oltre che a ...Giorno diDalla politica plastificata dei Proci si passa a quella reale. Quella dei ... Il secondo indietro nel primo turno ma persona di spessore capace di tentare la. Le settimane ... Ballottaggi, rimonta del centrosinistra: vince in 7 città su 13. Tommasi conquista Verona, cdx primo a Lucca Questi i primi elementi che arrivano dai ballottaggi per le Comunali di ieri. È certo, invece, che ha votato meno della metà degli aventi diritto in questa tornata: l’affluenza si è fermata al 42,20 ...Il candidato sindaco di centrosinistra commenta la sconfitta elettorale e la vittoria di Mastrangeli, neosindaco del capoluogo: «L'ho chiamato per fargli gli auguri» ...