Ballottaggi, Letta parla come se Draghi fosse del Pd: «Questo voto rafforza l’agenda del governo» (Di lunedì 27 giugno 2022) Si appoggia a Verona come a un bastone, Enrico Letta. Sa bene che senza il successo nella città scaligera, il bottino del Pd in questa tornata elettorale sarebbe stato a dir poco deludente. Buon per lui che il centrodestra non è riuscito a riassorbire la divisione tra Sboarina e Tosi, rivelatasi fatale al Ballottaggio. La pretesa del segretario dem è ora rendere Verona una sorta di laboratorio politico a maggior gloria di quel “campo largo“, uscito in realtà molto ridimensionato nelle urne. Non per il risultato del Pd bensì per quello del M5S che ha perso ben sette sindaci su otto. Letta non solo fa finta di niente, ma accusa di tanto proprio Giorgia Meloni, che ha espresso più di un (fondato) dubbio sul diritto della sinistra a cantare vittoria. Enrico Letta intervistato dal Tg3 Ma tant’è: la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Si appoggia a Veronaa un bastone, Enrico. Sa bene che senza il successo nella città scaligera, il bottino del Pd in questa tornata elettorale sarebbe stato a dir poco deludente. Buon per lui che il centrodestra non è riuscito a riassorbire la divisione tra Sboarina e Tosi, rivelatasi fatale alo. La pretesa del segretario dem è ora rendere Verona una sorta di laboratorio politico a maggior gloria di quel “campo largo“, uscito in realtà molto ridimensionato nelle urne. Non per il risultato del Pd bensì per quello del M5S che ha perso ben sette sindaci su otto.non solo fa finta di niente, ma accusa di tanto proprio Giorgia Meloni, che ha espresso più di un (fondato) dubbio sul diritto della sinistra a cantare vittoria. Enricointervistato dal Tg3 Ma tant’è: la ...

Pubblicità

EnricoLetta : Oggi vinciamo bene e in modo convincente. Alla fine paga la serietà e la responsabilità. Il PD vince i #ballottaggi… - Giusepp17413380 : RT @Libero_official: 'Ecco le ragioni per cui è un sostanziale pareggio. E cosa può accadere alle politiche': #Pregaliasco, l'analisi dei #… - SecolodItalia1 : Ballottaggi, Letta parla come se Draghi fosse del Pd: «Questo voto rafforza l’agenda del governo»… - Controcorrentv : Bentornati a #Controcorrente! Ballottaggi: il segretario del Pd, Enrico Letta, si mostra soddisfatto dicendo che '… - fisco24_info : Letta a Meloni: 'Quando si perde la cosa peggiore è far finta di niente': (Adnkronos) - Il leader dem all'indomani… -