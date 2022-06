Ballottaggi | il centrosinistra vince in 7 capoluoghi su 13 | il centrodestra in 4 - Letta | Risultato straordinario

(Di lunedì 27 giugno 2022) Altri duedi provincia vanno alle liste civiche. A VeronaDamiano Tommasi, a Catanzaro Nicola Fiorita. Trionfa l'astensionismo: affluenza al 42,16%, in netto calo rispetto al 54,11% ...

EnricoLetta : Questa sera si prospetta una grande vittoria del Pd e del centrosinistra. #Ballottaggi #elezioniamministrative2022 - you_trend : ?? Nei 13 capoluoghi in cui si sono tenuti i #ballottaggi il centrodestra aveva 10 sindaci e il centrosinistra 3. Do… - lorepregliasco : Testa a testa anche a Sesto San Giovanni: Foggetta (centrosinistra) al 50,6%, Di Stefano (centrodestra) al 49,4%. I… - messveneto : Gorizia e Azzano Decimo vanno al centrodestra, il centrosinistra prende Codroipo: i risultati del ballottaggio conf… - robertobraibant : RT @EnricoLetta: Questa sera si prospetta una grande vittoria del Pd e del centrosinistra. #Ballottaggi #elezioniamministrative2022 -

Vince il Pd, perde il centrodestra. Nella notte dei, il quadro che esce dallo scrutinio in 13 capoluoghi di provincia è netto: ilsi prende Verona (strappata alla Lega con il candidato "civico" Damiano Tommasi), Parma (con ...Altri due capoluoghi di provincia vanno alle liste civiche. A Verona vince Damiano Tommasi, a Catanzaro Nicola Fiorita. Trionfa l'astensionismo: affluenza al 42,16%, in netto calo rispetto al 54,11% ...(LaPresse) Grande festa a Catanzaro per la vittoria di Nicola Fiorita al secondo turno delle elezioni amministrative. Il candidato del ...Torino, 27 giu. (askanews) - Alessandria cambia colore: il nuovo sindaco è Giorgio Abonante del centrosinistra che scalza il sindaco uscente del centrodestra Gianfranco Cuttica di Revigliasco, che cor ...