Ballottaggi, il Centrosinistra vince e si prende anche Verona, Parma e Catanzaro (Di lunedì 27 giugno 2022) Ai Ballottaggi per le elezioni comunali il Centrosinistra vince nelle principali città capoluogo sui 65 comuni al voto. Il Centrodestra si rivela diviso, non sfonda, anzi perde un roccaforti come Verona e Catanzaro. Questa è la fotografia che viene fuori dai primi scrutini. "Il commento è che alla fine paga la linearità e la serietà" dice il segretario Dem Enrico Letta. "Vinciamo perché la responsabilità è più importante di tutto, in questo momento difficile serve una politica che sia seria e lineare. Il campo largo è stato preso in giro ma questa strategia paga. Perde male il Centrodestra per scelte incredibili, scegliendo fuoriusciti del Centrosinistra, penso a Catanzaro". Foto Ansa/Caudio Martinelli

EnricoLetta : Questa sera si prospetta una grande vittoria del Pd e del centrosinistra. #Ballottaggi #elezioniamministrative2022 - you_trend : ?? Nei 13 capoluoghi in cui si sono tenuti i #ballottaggi il centrodestra aveva 10 sindaci e il centrosinistra 3. Do… - lorepregliasco : Testa a testa anche a Sesto San Giovanni: Foggetta (centrosinistra) al 50,6%, Di Stefano (centrodestra) al 49,4%. I… - hiboss_hiboss : RT @fratotolo2: Il centrodestra di governo e di opposizione ha un grande merito: far vincere il centrosinistra in scioltezza. #ballottaggi - Anna302478978 : RT @EnricoLetta: Questa sera si prospetta una grande vittoria del Pd e del centrosinistra. #Ballottaggi #elezioniamministrative2022 -