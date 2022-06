Ballottaggi, Berlusconi: “Le divisioni nel centrodestra hanno allontanato molti elettori. Promuoverò incontro con alleati” (Di lunedì 27 giugno 2022) “La coalizione del centrodestra vince solo quando è unita. Le divisioni degli ultimi mesi hanno allontanato molti elettori. Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito con i nostri alleati per disegnare l’Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali. Purtroppo ieri non ha vinto nessuno, ha perso la democrazia”. È un passaggio del videomessaggio del leader di Forza italia, Silvio Berlusconi, all’indomani dei Ballottaggi per le amministrative. “Credo che nessuna forza politica possa considerarsi vincitrice dopo una giornata di elezioni come quella di ieri. Quando soltanto 4 elettori su 10 vanno a votare, ad uscirne sconfitta è la democrazia”. “Il diritto di andare a votare, di poter scegliere da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) “La coalizione delvince solo quando è unita. Ledegli ultimi mesi. Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito con i nostriper disegnare l’Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali. Purtroppo ieri non ha vinto nessuno, ha perso la democrazia”. È un passaggio del videomessaggio del leader di Forza italia, Silvio, all’indomani deiper le amministrative. “Credo che nessuna forza politica possa considerarsi vincitrice dopo una giornata di elezioni come quella di ieri. Quando soltanto 4su 10 vanno a votare, ad uscirne sconfitta è la democrazia”. “Il diritto di andare a votare, di poter scegliere da ...

