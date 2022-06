Ballottaggi Amministrative: centrosinistra batte centrodestra 7-4 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il dado è tratto. I risultati dei Ballottaggi nei 13 capoluoghi hanno consegnato la vittoria, in questa tornata elettorale, al centrosinistra. La coalizione guidata dal Partito Democratico, infatti, è riuscita a strappare al centrodestra ben 5 Comuni, tra cui Verona. E proprio la città veneta rappresenta la cartina di tornasole di queste elezioni: Damiano Tommasi, infatti, è riuscito nell’impresa di trionfare (confermando quanto già indicato al primo turno) contro il sindaco uscente Federico Sboarina. Una roccaforte che ha cambiato colore politico, portando il “punteggio” (per rimanere in ambito calcistico) finale sul 7-4 per il centrosinistra. Risultati Ballottaggi, nei 13 capoluoghi il centrosinistra vince 7-4 Tommasi sindaco di Verona si unisce ad altri grandi successi del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Il dado è tratto. I risultati deinei 13 capoluoghi hanno consegnato la vittoria, in questa tornata elettorale, al. La coalizione guidata dal Partito Democratico, infatti, è riuscita a strappare alben 5 Comuni, tra cui Verona. E proprio la città veneta rappresenta la cartina di tornasole di queste elezioni: Damiano Tommasi, infatti, è riuscito nell’impresa di trionfare (confermando quanto già indicato al primo turno) contro il sindaco uscente Federico Sboarina. Una roccaforte che ha cambiato colore politico, portando il “punteggio” (per rimanere in ambito calcistico) finale sul 7-4 per il. Risultati, nei 13 capoluoghi ilvince 7-4 Tommasi sindaco di Verona si unisce ad altri grandi successi del ...

Pubblicità

you_trend : ?? #Amministrative: bilancio del primo turno e dei ballottaggi nei 142 comuni superiori al voto #MaratonaYouTrend - DSantanche : Domani si gioca il buon governo di tante città: andiamo a votare ai #ballottaggi e scegliamo i candidati di… - sole24ore : ?? Affluenza in calo. Letta: verso una grande vittoria Pd e del centrosinistra #ballottaggi #amministrative #Italia… - Annamarialig : RT @ErmesAntonucci: Sciopero in Rai nel giorno dei ballottaggi delle amministrative: telegiornali in formato ridotto. “L’agitazione dei dip… - PieraBelfanti : Ballottaggi Amministrative: centrosinistra batte centrodestra 7-4 -