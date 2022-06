Bale: «Los Angeles il posto giusto e il momento giusto per la mia carriera» (Di lunedì 27 giugno 2022) Le prime parole di Gareth Bale dopo il suo passaggio al Los Angeles FC: «Questo è il posto giusto per me e la mia famiglia» Dopo l’annuncio degli scorsi giorni, ecco le prime parole di Gareth Bale al Los Angeles FC. Il calciatore ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo a «Sono estremamente entusiasta di questo trasferimento al LAFC. Questo è il posto giusto per me e la mia famiglia e il momento giusto della mia carriera, e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra e prepararmi a vincere più trofei a Los Angeles». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Le prime parole di Garethdopo il suo passaggio al LosFC: «Questo è ilper me e la mia famiglia» Dopo l’annuncio degli scorsi giorni, ecco le prime parole di Garethal LosFC. Il calciatore ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo a «Sono estremamente entusiasta di questo trasferimento al LAFC. Questo è ilper me e la mia famiglia e ildella mia, e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra e prepararmi a vincere più trofei a Los». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Bale: «Los Angeles il posto giusto e il momento giusto per la mia carriera» - CronacheTweet : Ma ad oggi, Bale non è stato aggregato dal Los Angeles FC col ruolo di ‘Designated Player’. Che cosa significa? - CronacheTweet : Ora la nuova avventura in MLS, con una differenza chiave: nessun contratto faraonico. Anzi, Bale non rientrerà nean… - CronacheTweet : A distanza di pochi giorni dall’ufficialità di Chiellini, il Los Angeles FC ha annunciato l’arrivo anche di Gareth… - STnews365 : MLS, Bale entusiasta del Los Angeles FC: 'Momento perfetta per la mia carriera'. Ha ufficialmente inizio l'avventur… -