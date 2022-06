Autostrade aumenta i pedaggi | altra indecente mazzata per gli italiani

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – L’autostrada? In Italia costerà ancora di più. Come se non bastassero i prezzi già esorbitanti che gli automobilisti sono costretti ad affrontare, in piena crisi economica ecco un’. Ad annunciarla è Roberto Tomasi, ad diper l’Italia, a margine di un evento svoltosi a Firenze nella sede della Regione Toscana. “Prevediamo un aumento delle tariffe autostradali, intorno “all’1,5%, parliamo veramente di poco, ne stiamo discutendo in questa fase con il ministero”. Così, già stellari L’incremento verrebbe dunque concordato con il governo. Ma da quando scatterà esattamente? “Sarebbe previsto dal piano economico finanziario a partire da fine giugno-luglio di quest’anno”, fa sapere Tomasi. “Ricordo – aggiunge l’ad di ...

