“Attendiamo…”: Lazio, il presidente lancia l’ultimatum per il portiere (Di lunedì 27 giugno 2022) La Lazio sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere. La dichiarazione del presidente potrebbe però mettere fretta al ds Tare. Uno dei punti centrali del mercato della Lazio sarà il portiere. I biancocelesti sono alla ricerca di un nuovo estremo difensore in grado di prendere il posto della coppia Strakosha–Reina che si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 giugno 2022) Lasta valutando diverse opzioni per il ruolo di. La dichiarazione delpotrebbe però mettere fretta al ds Tare. Uno dei punti centrali del mercato dellasarà il. I biancocelesti sono alla ricerca di un nuovo estremo difensore in grado di prendere il posto della coppia Strakosha–Reina che si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

lazio19741 : RT @InsiderLazio: La Lazio ha aperto anche alla possibilità di darlo in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni. Attendiamo - gvesvs : RT @InsiderLazio: La Lazio ha aperto anche alla possibilità di darlo in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni. Attendiamo - InsiderLazio : La Lazio ha aperto anche alla possibilità di darlo in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni. Attendiamo - PD_Lazio : I SEGGI SONO CHIUSI. Attendiamo i risultati. #amministrative2022 - mana030312 : @Enrico1306 Attendiamo comunicato ufficiale della Lazio per la prossima settimana -

Chiusi bar e mensa della Fao, la protesta sotto il ministero del lavoro Il 25 marzo, infatti, era stato chiesto un incontro con il presidente della Regione Lazio Nicola ... Attendiamo una nuova convocazione da parte del ministero del lavoro. Fino ad oggi - continua Favero - ... L'Arcigay Viterbo si congratula con la Frontini e chiede patrocinio della manifestazione ...Lazio Pride del 9 luglio, manifestazione regionale in difesa dei diritti LGBT+. Il patrocinio è stato regolarmente richiesto da tempo e attende la formalizzazione dello stesso. Inoltre attendiamo la ... Il 25 marzo, infatti, era stato chiesto un incontro con il presidente della RegioneNicola ...una nuova convocazione da parte del ministero del lavoro. Fino ad oggi - continua Favero - ......Pride del 9 luglio, manifestazione regionale in difesa dei diritti LGBT+. Il patrocinio è stato regolarmente richiesto da tempo e attende la formalizzazione dello stesso. Inoltrela ...