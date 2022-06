Attacco Odessa | Usa pronta ad inviare missili

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’esercito russo nelle ultime ore ha attaccato, provocando 6 feriti. Gli Usa decidono di aiutare Kiev mandando lorodi difesa a lungo raggio. Fino ad oggi, la città portuale sul Mar Nero, nel sud dell’Ucraina. Era l’unico posto non ancora bombardato, i Russi la stanno assediando ormai da diverse ore. Da quanto ci viene comunicato “diverse case e annessi sono stati distrutti e dati alle fiamme in un’area di circa 500 metri quadrati“. Il Presidente Biden ha informato tutti che manderà a Kiev un sistemastico e munizioni più avanzate. L’adconta 6 feriti al momento tra cui un bambino. Il sindaco di Kiev ha visitato i luoghi colpiti dall’stico russo e chiede un aiuto per la difesa. Usa ...