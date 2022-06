Atletico Madrid | pressing su Juranovic | ma il Celtic chiede 16 milioni

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’Alteticoè sulle tracce del terzino del. Gli scozzesi chiedono ai colchoneros 16di euro Josip, terzino 30enne in forza alè uno dei principali obiettivi del calciomercato dell’. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, gli scozzesi chiedono 15di sterline, ovverosia 16di euro, per la cessione del terzino croato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gli scozzesi chiedono ai colchoneros 16 milioni di euro Josip Juranovic, terzino 30enne in forza al Celtic è uno dei principali obiettivi del calciomercato dell'. Secondo quanto ...Commenta per primo Il Presidente dell', Enrique Cerezo , ha parlato in conferenza stampa del mercato dei Colchoneros . Nello specifico, si è espresso in merito ad Axel Witsel : 'Cosa manca Praticamente nulla. Bisognerà ...Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Everton, Bayern Monaco, Borussia Dortmound, Bayer Leverkusen, Lipsia, Paris Saint Germain, ...“Morata e Saúl hanno rispettato il contratto con altri club, sono tornati qui e saremo felici di riaverli”. Queste le parole del presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo, rispondendo a una doman ...