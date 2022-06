Atletico Madrid | Cerezo | “Felici di riavere Morata”

(Di lunedì 27 giugno 2022) È ancora tutto da scrivere il futuro di Alvaro, dopo due anni di prestito alla Juventus. Il presidente dell’, Enriqueha fatto il punto della situazione ai microfoni di AS: “e Saúl hanno rispettato il contratto con altri club, sono tornati qui e saremodi riaverli“. Nonostante le dichiarazioni del numero 1 del club, entrambi sembrano essere destinati all’addio: Saul è stato accostato alla Roma. Nella stessa intervista,ha fatto riferimento alla necessità di definire cessioni per almeno 40 milioni di euro. SportFace.

Gli scozzesi chiedono ai colchoneros 16 milioni di euro Josip Juranovic, terzino 30enne in forza al Celtic è uno dei principali obiettivi del calciomercato dell'. Secondo quanto ...Commenta per primo Il Presidente dell', Enrique Cerezo , ha parlato in conferenza stampa del mercato dei Colchoneros . Nello specifico, si è espresso in merito ad Axel Witsel : 'Cosa manca Praticamente nulla. Bisognerà ...Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Everton, Bayern Monaco, Borussia Dortmound, Bayer Leverkusen, Lipsia, Paris Saint Germain, ...“Morata e Saúl hanno rispettato il contratto con altri club, sono tornati qui e saremo felici di riaverli”. Queste le parole del presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo, rispondendo a una doman ...