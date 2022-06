(Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo l’infortunio al bicipite sinistro che lo ha costretto a stare fermo per circa un mese,è tornato in pista ai Campionati Italiani Assoluti aggiudicandosi la gara dei 100 metri italiani, anche se con un tempo non particolarmente brillante, 10?12 con -0,9m/s di vento contrario. Per l’azzurro è il quinto titolo nazionale consecutivo, ma questa volta fa notizia anche il tempo per certi versi lento (naturalmente, considerando gli standard cui ci ha abituato il Campione Olimpico): tutto sotto controllo, in ogni caso, d’altronde era al rientro dopo un problema fisico e la condizione non poteva essere perfetta. A confermare il tutto, tranquillizzando circa la condizione fisica di, è ilAlbertoini in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: ...

Pubblicità

OA Sport

Dopo l'infortunio al bicipite sinistro che lo ha costretto a stare fermo per circa un mese, Marcell Jacobs è tornato in pista ai Campionati Italiani Assoluti aggiudicandosi la gara dei 100 metri ...La preparazionedi Trentino Volley si tingerà invece di azzurro: sono infatti ben 315 le ... osteopata ealla sua prima stagione in seno alla società di via Trener. Negli ultimi ... Atletica, il fisioterapista di Marcell Jacobs rassicura: "Guarito al 100%. Non era possibile fare subito 9"80" Dopo l'infortunio al bicipite sinistro che lo ha costretto a stare fermo per circa un mese, Marcell Jacobs è tornato in pista ai Campionati Italiani Assoluti aggiudicandosi la gara dei 100 metri itali ...Ancora una prima pagina per Antonio Guglietta, fisioterapista/osteopata, presente a Orano in Algeria per la la diciannovesima edizione dei Giochi del Mediterraneo che vengono disputati ogni quattro an ...