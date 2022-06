Assegno unico, all’appello mancano 70mila famiglie - Ecco come fare (Di lunedì 27 giugno 2022) La scadenza Circa il 30% dei potenziali beneficiari non ha ancora inoltrato la pratica: va fatta entro il 30 giugno o si perdono gli arretrati. Carnevali: cogliere l’occasione. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 giugno 2022) La scadenza Circa il 30% dei potenziali beneficiari non ha ancora inoltrato la pratica: va fatta entro il 30 giugno o si perdono gli arretrati. Carnevali: cogliere l’occasione.

