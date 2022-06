Assegno di ricollocazione: incentivo per le aziende in crisi (Di lunedì 27 giugno 2022) La crisi economica legata al caro energetico e delle materie prime sta compromettendo gli equilibri economici e produttivi di molte aziende di tutto il territorio nazionale. E, purtroppo, una delle decisioni forzate che accompagnano il momento di difficoltà delle aziende è l’utilizzo di ammortizzatori sociali. Ma c’è uno strumento di politica attiva che agevola e accompagna la ricollocazione dei lavoratori in CIGS provenienti da aziende in crisi: si tratta dell’Assegno di ricollocazione. Di questa particolare forma di incentivo parla la rubrica L’incentivo del Lunedì a cura di Time Vision di questa settimana. Perchè è particolare? Perché consente una ricollocazione “serena” e vantaggiosa per tutti i lavoratori delle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 giugno 2022) La crisi economica legata al caro energetico e delle materie prime sta compromettendo gli equilibri economici e produttivi di moltedi tutto il territorio nazionale. E, purtroppo, una delle decisioni forzate che accompagnano il momento di difficoltà delleè l’utilizzo di ammortizzatori sociali. Ma c’è uno strumento di politica attiva che agevola e accompagna ladei lavoratori in CIGS provenienti dain crisi: si tratta dell’di. Di questa particolare forma diparla la rubrica L’del Lunedì a cura di Time Vision di questa settimana. Perchè è particolare? Perché consente una“serena” e vantaggiosa per tutti i lavoratori delle ...

