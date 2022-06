Asia Valente | il vestito è aperto | si vede tutto | fan in estasi

(Di lunedì 27 giugno 2022)è decisamente famosa in ambito televisivo vista la sua partecipazione a due reality importanti. La partecipazione al Grande Fratello Vip e quella, piuttosto recente, in un altro reality piuttosto famoso; in entrambi i casi è stato al centro di diverse polemiche. Cerchiamo di conoscere meglio, una delle donne più belle e affascinanti che ci siano. InstagramIniziamo, nel parlare di, con la sua partecipazione all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, andato in onda su Italia uno e condotto da Barbara D’Urso; parliamo di uno dei reality più importanti e longevi per quanto riguarda le reti Mediaset. Un programma che si basa, come regola generale, sulla formazione delle coppie, una Pupa e un Secchione; tra queste dobbiamo citare proprio ...

Il Golfo 24

La quota trash c'è sempre stata (, Denis Dosio..), ma Rita forse è un po' too much anche per questo. In queste settimane sono usciti tantissimi nomi. Alcuni papabili, altri improbabili, ...Francesco Chiofalo, lo sfogo "Drusilla Gucci assente all'operazione Hanno rotto"/ Ecco il motivo Francesco menziona: c'entra Antonella Fiordelisi Lo sfogo dell'ex pupo ed ex fidanzato ... Lei è una delle più amate Pupe dell'ultima edizione de La Pupa e il secchione show, biondissima e con un fisico mozzafiato, amatissima sul web.