Artis Suavitas Civitas al Palazzo Reale di Napoli | Pupi Avati ritira il Premio 2022

Pubblicità

EnzoBattarra : RT @OndaWebTv: Napoli. La ricotta di bufala alla rassegna Artis Suavitas Civitas ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - blu_eventi : RT @contattogiorgi: Premio Artis Suavitas 2022. Teatro di Corte di Palazzo Reale, Napoli - 28/29/30 giugno. - OndaWebTv : Napoli. La ricotta di bufala alla rassegna Artis Suavitas Civitas ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - vnewsita : #ArtisSuavitasCivitas, dal 28 al 30 giugno al #PalazzoReale di #Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Napoli, dal 28 al 30 giugno Artis Suavitas Civitas al Palazzo Reale -

Roma, 25 giu. - La ricotta di bufala campana Dop diventa glamour e sarà una delle eccellenze dell'agroalimentare made in Italy protagoniste della rassegna 'Civitas', la tre giorni dedicata alle arti e alla cultura in programma dal 28 al 30 giugno al Palazzo Reale di Napoli. Un programma ricco di incontri, iniziative ed eventi totalmente ...Roma, 25 giu. " La ricotta di bufala campana Dop diventa glamour e sarà una delle eccellenze dell'agroalimentare made in Italy protagoniste della rassegna 'Civitas', la tre giorni dedicata alle arti e alla cultura in programma dal 28 al 30 giugno al Palazzo Reale di Napoli. Un programma ricco di incontri, iniziative ed eventi totalmente ...Roma, 25 giu. Adnkronos/Labitalia) – La ricotta di bufala campana Dop diventa glamour e sarà una delle eccellenze dell'agroalimentare made in Italy protagoniste della rassegna 'Artis Suavitas Civitas' ...Tre giorni: 28, 29 e 30 giugno 2022, una full immersion tra eccellenze internazionali del mondo delle Arti, della Cultura e dell’Imprenditoria. Tre giornate ricche di incontri, iniziative ...