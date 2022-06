Arrivati dall’Ucraina con gli animali: “Regolarizzati e inseriti nella società, tutti vorrebbero rimanere qui” (Di lunedì 27 giugno 2022) Bergamo. Il 20 marzo scorso erano Arrivati in 28, quattordici dei quali minori, fuggiti dall’Ucraina sconvolta dalla guerra insieme ai propri animali domestici: si erano affidati alle mani dell’associazione bergamasca Animal Protection and Peace che, partita con un convoglio organizzato, era andata a recuperarli nel centro profughi di Przemy?l, in Polonia. A quasi tre mesi di distanza, oggi quasi tutti si trovano ancora sul territorio della nostra provincia, dislocati principalmente tra il capoluogo e i Comuni dell’hinterland: ad eccezione di un ragazzo accolto dalla parrocchia di Cassano d’Adda, i profughi hanno trovato ospitalità a casa dei volontari vicini all’associazione. “Sono rimasti tutti qui, eccetto una persona che ha scelto di rientrare in Ucraina per combattere – sottolinea Mirella Bridda, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Bergamo. Il 20 marzo scorso eranoin 28, quattordici dei quali minori, fuggitisconvolta dalla guerra insieme ai propridomestici: si erano affidati alle mani dell’associazione bergamasca Animal Protection and Peace che, partita con un convoglio organizzato, era andata a recuperarli nel centro profughi di Przemy?l, in Polonia. A quasi tre mesi di distanza, oggi quasisi trovano ancora sul territorio della nostra provincia, dislocati principalmente tra il capoluogo e i Comuni dell’hinterland: ad eccezione di un ragazzo accolto dalla parrocchia di Cassano d’Adda, i profughi hanno trovato ospitalità a casa dei volontari vicini all’associazione. “Sono rimastiqui, eccetto una persona che ha scelto di rientrare in Ucraina per combattere – sottolinea Mirella Bridda, ...

