Arrivano nuove bellissime foto da Mercurio. E il meglio della missione BepiColombo deve ancora arrivare (Di lunedì 27 giugno 2022) Immagini raccolte dal secondo sorvolo dei sei previsti su Mercurio prima di conquistare la sua orbita da parte dei due osservatori speciali della missione BepiColombo. Nel 2025 Arrivano le foto in alta risoluzione....

