Pubblicità

ilsecoloxix : Arrivano i temporali: allerta gialla in tutta la #Liguria dalle 10 alle 20 di martedì - Miti_Vigliero : Arrivano i temporali: allerta gialla in tutta la Liguria dalle 10 alle 20 di martedì - leggoit : #meteo, Caronte continua a bruciare l'Italia ma da martedì al Nord arrivano violenti temporali - gatta_pantera : RT @Libero_official: #Meteo di fuoco: in questa settimana si raggiungeranno i 42 gradi: 44 nell'entroterra catanese. La mappa: dove arrivan… - MariellaLoi : RT @Libero_official: #Meteo di fuoco: in questa settimana si raggiungeranno i 42 gradi: 44 nell'entroterra catanese. La mappa: dove arrivan… -

TorinoToday

Protezione Civile: 'Razionamento dell'acqua durante il giorno non è escluso' Da martedì la nuvolosità sarà in aumento al Nord a partire da ovest con rovesci esu Alpi occidentali, poi tutto ......notte sono previstiresidui in Lombardia, in Emilia - Romagna e in Friuli Venezia Giulia e piogge sparse nel basso Piemonte in Trentino - Alto Adige. *** Le mappe e le previsioni... Meteo, temporali in arrivo sul Piemonte: attesi nubifragi e grandinate E' la Protezione civile a mettere in guardia rispetto alle previsioni meteo che riguardano la giornata di martedì 28 giugno: è stata emessa un'allerta gialla per temporali valida su tutto il ...In Italia stanno per arrivare temporali e grandinate per la gioia di chi non sopporta l'afa e le alte temperature. Ecco dove sono previsti questi fenomeni.