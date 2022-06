Arriva la nuova edizione di Valentia in festa (Di lunedì 27 giugno 2022) Modera Francesco lannello, giornalista 'La Gazzetta del Sud' 19:45 'Boomerang' - con Filippo Roma. Dialoga con l'autore Fabio Signoretta, Sindaco di Jonadi. Modera Carmen Bellissimo, giornalista del '... Leggi su zoom24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Modera Francesco lannello, giornalista 'La Gazzetta del Sud' 19:45 'Boomerang' - con Filippo Roma. Dialoga con l'autore Fabio Signoretta, Sindaco di Jonadi. Modera Carmen Bellissimo, giornalista del '...

Pubblicità

peppeprovenzano : La vittoria di @petrogustavo in #Colombia ha un valore storico per molte ragioni, ma ce n’è una più attuale. Da que… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il… - RompiballeI : @TLedronio @MilanNewsit Forse Lei non comprende bene la situazione. Dirigenza e anche Maldini avevano individuato… - Andrea68247001 : C'è una nuova tipa al bar dove lavoro, se entro venerdì non ho il suo numero invento un coro per Acerbi e lo vado a… - integrae_sim : De Nora arriva in #PiazzaAffari . In 24 ore la domanda di azioni della nuova #IPO (sarebbe la nona da inizio anno s… -