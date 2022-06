Ardea | ‘fuochi’ dopo il voto | incendiata un’auto davanti al seggio FOTO

(Di lunedì 27 giugno 2022) Inquietante episodio avvenuto questa notte ad, doveè stataalla scuola media in via Campo di Carne, nel popoloso quartiere di Tor San Lorenzo. Il fatto è avvenuto intorno alle 2:00,che la scuola era stata chiusa al termine delle operazioni di scrutinio. L’auto si trovava parcheggiata di fronte, nel piccolo piazzale nei pressi della delegazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri. Leggi anche:. ‘Siamo poliziotti’: coppia di anziani rapinata da due rom Auto completamente distrutta Nonostante il rapido intervento, l’auto è andata completamente distrutta. Dai rilievi baffi dai vigili del fuoco, è stata rinvenuta una tanica, che presumibilmente conteneva liquido infiammabile. Questo potrebbe far presumere un incendio ...

Proprio qui, nella nuova terra deidel litorale romano, si registrano roghi al limite del ...e non sarà l'ultimo rogo che scoppia in zona - dichiarano dalla protezione civile Airone di- ...Proprio qui, nella nuova terra deidel litorale romano, si registrano roghi al limite del ...e non sarà l'ultimo rogo che scoppia in zona - dichiarano dalla protezione civile Airone di- ...