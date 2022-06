Apprendimento dell'anatomia, con strumenti 3D studenti più soddisfatti (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) - Trasformare l'Apprendimento dell'anatomia, della diagnosi medica e della pianificazione di trattamenti attraverso prodotti profondamente innovativi: strumenti 3D hardware e software che permettono agli studenti di visualizzare l'anatomia al più alto livello di accuratezza, quindi garantendo maggior coinvolgimento e un elevato livello di attenzione da parte dei futuri medici. E' questo l'obiettivo di Anatomage Inc., azienda leader nel settore della virtualizzazione della tecnologia medicale e promotrice dell'innovazione digitale in ambito medico sin dalla sua fondazione nel 2004. L'emergenza legata alla pandemia Covid-19 ha accelerato in modo significativo e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) - Trasformare l'a diagnosi medica ea pianificazione di trattamenti attraverso prodotti profondamente innovativi:3D hardware e software che permettono aglidi visualizzare l'al più alto livello di accuratezza, quindi garantendo maggior coinvolgimento e un elevato livello di attenzione da parte dei futuri medici. E' questo l'obiettivo di Anatomage Inc., azienda leader nel settorea virtualizzazionea tecnologia medicale e promotrice'innovazione digitale in ambito medico sin dalla sua fondazione nel 2004. L'emergenza legata alla pandemia Covid-19 ha accelerato in modo significativo e ...

