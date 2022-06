Antonino Spinalbese lancia il suo nuovo progetto | “Vi volevo presentare…” VIDEO

(Di lunedì 27 giugno 2022)il suo: sui social presenta la sua prima linea di costumi. Ecco i dettagli emersiè ormai noto al grande pubblico come fotografo e hair stylist. Il giovane talento partenopeo la scorsa estate è diventato papà per la prima volta della dolcissima Luna Marì. La piccola di quasi un anno è nata dalla precedente storia d’amore sbocciata con la showgirl Belen Rodriguez.è amatissimo e seguitissimo da intere generazioni ed è riuscito in questi anni a realizzare una brillante carriera ricca di opportunità e traguardi importanti. Sui social tra lavoro, progetti ed allenamenti spesso ammalia i fan mostrando inediti momenti che condivide con la piccola Luna Marì che ha cambiato la sua ...

Le temperature bollenti dell'estate 2022 scaldano il gossip del Bel Paese. L'ultimo scoop riguarda, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez (i due sono diventati genitori lo scorso luglio per poi lasciarsi a fine 2021) . Lo spezzino nelle scorse settimane era stato pizzicato a ...Secondo indiscrezioniavrebbe una nuova fiamma, che sarebbe anche una vecchia conoscenza di Stefano De Martino. Dopo esser stato avvistato con Helena Prestesavrebbe iniziato una ... Antonino Spinalbese non è più single: la nuova fiamma dell'ex di Belen è una discussa protagonista di Pechino Antonino Spinalbese lancia il suo nuovo progetto: sui social presenta la sua prima linea di costumi. Ecco i dettagli emersi Antonino Spinalbese è ormai noto al grande pubblico come fotografo e hair ...Dopo la fine della storia d’amore con Belen per Antonino Spinalbese sembrava esistesse solo sua figlia Luna e che difficilmente lui avrebbe trovato una nuova compagna. Le cose cambiano velocemente ...