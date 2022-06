Antonella Clerici | tsunami-Covid | Prima o poi | ecco le sue condizioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) È arrivata la volta anche per: la conduttrice di È sempre mezzogiorno è risultata positiva al. Ad annunciarlo è stata lei stessa tramite le sue storie Instagram. Fortunatamente la presentatrice lombarda ha rassicurato i suoi followers di non avere grossi sintomi e di stare bene. Proprio nel momento della pausa estiva, in riposo dopo una lunga stagione in televisione, la presentatrice è caduta nella trappola del virus."time…o poi tocca a tutti" ha commentato su Instagram. La, però, non è l'unico volto Rai che attualmente è risultato positiva al virus, anche il collega Amadeus ha contratto il. Il conduttore di Sanremo, dopo aver dato l'annuncio della partecipazione di Chiara Ferragni al Festival, avrebbe dovuto ...