Antonella Clerici positiva al Covid, costretta ad isolarsi: come sta? (Di lunedì 27 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici positiva al Covid, come sta? La storia Instagram fa preoccupare i fan: costretta a rientrare dalle vacanze. La conduttrice ha fatto sapere tramite alcune storie su Instagram di esser risultata positiva anche lei. Purtroppo la nuova ondata estiva ha colpito anche Antonella Clerici, come sta? La donna si era concessa qualche giorno di Leggi su youmovies (Di lunedì 27 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al? La storia Ingram fa preoccupare i fan:a rientrare dalle vacanze. La conduttrice ha fatto sapere tramite alcune storie su Ingram di esser risultataanche lei. Purtroppo la nuova ondata estiva ha colpito anche? La donna si era concessa qualche giorno di

Pubblicità

Clara_1309_ : @see_lallero Per me è finito con Antonella Clerici - infoitcultura : Antonella Clerici, 'Spero di non vederla in nessuna trasmissione': l'attacco a lei è pesantissimo - infoitcultura : Antonella Clerici, la drammatica confessione sulla malattia: parole commoventi - Idonotcombdolls : @Seghinho3 I piedi della Clerici fanno schifo, togli Antonella - EnfantProdige : RT @PaoloStarvaggi: @EnfantProdige @SunshineMarcoB @ProgettoTeatris @Cherish1972 La ricordo a 'Tutti pazzi per la tele' di Antonella Cleric… -