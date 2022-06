Pubblicità

zazoomblog : Ultime Notizie – Antonella Clerici ha il Covid: “Prima o poi tocca a tutti…” - #Ultime #Notizie #Antonella… - SoniaLaVera : RT @LocalPage3: Antonella Clerici ha il Covid: 'Prima o poi tocca a tutti...' - ledicoladelsud : Antonella Clerici ha il Covid: “Prima o poi tocca a tutti…” - Adnkronos : Antonella #Clerici positiva, il messaggio sui social: '#Covid time. Prima o poi tocca a tutti'. - fisco24_info : Antonella Clerici ha il Covid: 'Prima o poi tocca a tutti...': (Adnkronos) - Lo ha rivelato con una storia di Insta… -

ha contratto il Covid - 19 . Il virus che ha destabilizzato i Paesi di tutto il mondo continua ancora a colpire, aumentando il numero dei contagi di giorno in giorno. In queste ...In primo luogo prosegue il grande successo di Camper , il programma di Rai1 che ha preso il posto di È sempre mezzogiorno di, che la vede alla conduzione al fianco di Tinto. ...Antonella Clerici ha contratto il Covid. Lo ha rivelato la stessa conduttrice televisiva sulle storie del suo profilo Instagram. “Covid time. Prima o poi tocca a tutti”, ha scritto accanto alle foto ...Antonella Clerici ha contratto il Covid-19. Il virus che ha destabilizzato i Paesi di tutto il mondo continua ancora a colpire, aumentando il numero dei contagi di giorno in giorno. In queste ultime ...