Serie turca di grande successo di genere romance drama thriller. Dopo una lunga assenza, Cesur Alemdaroglu, Kivanç Tatlitug, ritorna al suo piccolo paese d'origine non lontano da Istambul per vendicarsi di Tahsin Korludag, Tamer Levent, nemico giurato della sua famiglia. Ma il piano di vendetta di Cesur, benché congegnato nei minimi dettagli, ha tralasciato una variabile tanto pericolosa quanto imprevedibile: l'amore. Cesur infatti si innamorerà della bella Sühan, ma il loro legame sarà tanto forte quanto contrastato. Anticipazioni Brave and Beautiful: la puntata di oggi 27 Giugno Tahsin non riesce a darsi pace per la morte del figlio. e Mihriban gli offre il suo conforto, tanto che i due sembrano finalmente rappacificarsi. Intanto, Cesur rilascia un'intervista in cui promette ...

