Anna Sewell | quando un cavallo diventa un bestseller

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 giugno 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Andremo in epoca vittoriana per parlarvi di una scrittrice inglese il cui unico libro è divento un classico della letteratura per bambini. Parleremo, di cavalli, di gentilezza, amore e crudeltà. Abbiamo dedicato questa puntata di oggi ade al suo “ Black Beauty – autobiografia di un” “Non esiste religione senza amore. La gente può dire tutto quello che vuole sulla propria religione, ma se non ne ricava un insegnamento che la porti a essere buona e ad aprire il proprio animo a tutte le creature, allora è soltanto una truffa” Così scrivenella sua unico romanzo “Black Beauty – autobiografia di un”. Le creatura in questione sono in questo caso i cavalli che la...