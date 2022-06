Angel Di Maria è il giocatore che può far svoltare la Juventus?

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Contatti positivi con Angel #DiMaria. Le ultime sulla trattativa - OptaPaolo : 32 - Solo Cristiano Ronaldo (40) e Lionel Messi (35) hanno fornito più assist di Ángel Di María (32) in Champions L… - Gazzetta_it : Tra pochi chili e tanto carbone, il Fideo aveva tre strade. E scelse il pallone - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Tra pochi chili e tanto carbone, il Fideo aveva tre strade. E scelse il pallone - culepors1empre : RT @MatthijsPog: ?? Ángel Di María sarà un giocatore della Juventus. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli. Il giocatore ha scelto i… -

Commenta per primo Decisione ancora non presa.Dilascia in attesa la Juventus e nel frattempo si gode le proprie vacanze in barca. Relax totale e balletti, ecco l'argentino in uno dei suoi momenti di svago nel nostro video.La trattativa con l'argentino sembra avvicinarsi alla fumata bianca Juventus eDipiù vicini. Secondo Sky Sport, la trattativa tra la società bianconera e l'esterno argentino, 34 anni, fa registrare progressi. Il giocatore, che si libera a parametro zero dal Paris ...Angel di Maria si è sbilanciato nella sua intervista a Espn. Il video che lo ritrae alla vista della maglia della Juventus e' chiaro. La società bianconera ha fatto tutto quello che si poteva fare per ...Secondo l’emittente satellitare, ci sono stati contatti positivi tra le parti, ma la chiusura è ancora lontana.