Andrea Zenga | la speciale dedica da parte di papà Walter | “Incontri belli…”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 giugno 2022)si incontrano a Milano: ladell’ex calciatore per l’amatissimo ex gieffinonell’ultimo anno ha fatto tanti passi in avanti nel mondo della televisione. Il figlio del notoha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip 5 dove ha conosciuto la bellissima Rosalinda Cannavò.e suo figliohanno un legameanche se l’ex gieffino non ha seguito le orme della sua brillante carriera ha subito un evoluzione.dopo il reality show ha esordito come opinionista sportivo in un noto programma televisivo. L’allenato di calcio ed ex calciatore è fiero dei ...