Andrea Doria | la storia dell’ultimo viaggio della nave più bella del mondo

L'Andrea Doria, che deve il nome all'omonimo ammiraglio della Repubblica di Genova e che è nota anche come "Italian Line", è stata un transatlantico, gioiello della cantieristica del nostro paese varato nel 1951 e rimasto nella memoria collettiva per lo sciagurato avvenimento che l'ha visto protagonista nel 25 luglio 1956: come nel primo viaggio, partito da Genova il 14 gennaio 1953, a guidarla nella sua ultima rotta c'era il comandante superiore Piero Calamai. Le caratteristiche dell'Andrea Doria Il transatlantico Andrea Doria, realizzato nei cantieri navali Ansaldo di Genova Sestri Ponente, misurava 213,59 m di lunghezza fuori tutto e 27,40 m di larghezza massima. La stazza lorda era di 29.950 tonnellate, con quella netta che era ...

