Andi Roma: al via la campagna contro le fake inserzioni odontoiatriche (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma – Oltre 150 mila persone raggiunte, con un incremento di 4mila al giorno, oltre cento condivisioni sui social. E’ il risultato dopo soltanto un mese, della campagna contro la pubblicità ingannevole in odontoiatria, promossa da Andi Roma, l’Associazione dei Dentisti di Roma insieme al Movimento Consumatori Roma, attraverso due canali: i social e un numero dedicato (351-7015430), con il quale i cittadini sono invitati a segnalare forme di pubblicità scorretta. “Studi dentistici che promettono cure lampo a prezzi stracciati, interventi miracolosi a poche decine di euro o assicurano competenze uniche per risolvere determinati problemi. Il web è ormai invaso da queste forme di pubblicità che non solo illudono per poi deludere il paziente ma creano una distorsione del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022)– Oltre 150 mila persone raggiunte, con un incremento di 4mila al giorno, oltre cento condivisioni sui social. E’ il risultato dopo soltanto un mese, dellala pubblicità ingannevole in odontoiatria, promossa da, l’Associazione dei Dentisti diinsieme al Movimento Consumatori, attraverso due canali: i social e un numero dedicato (351-7015430), con il quale i cittadini sono invitati a segnalare forme di pubblicità scorretta. “Studi dentistici che promettono cure lampo a prezzi stracciati, interventi miracolosi a poche decine di euro o assicurano competenze uniche per risolvere determinati problemi. Il web è ormai invaso da queste forme di pubblicità che non solo illudono per poi deludere il paziente ma creano una distorsione del ...

Pubblicità

cut_andi : RT @goal: Jorge Mendes has offered Cristiano Ronaldo to Roma, according to the Gazzetta dello Sport ???? - andi_ndr1 : @gualtierieurope Roma è sporca e piena di buche. Faccia il sindaco. - andi_ndr1 : RT @strange_days_82: Da quando Gualtieri è sindaco di Roma la città è un disastro, sembrava impossibile ma è riuscito nell'impresa di far p… - andi_ndr1 : RT @EnzoCare2: 'abbiate le palle di andare a protestare in #Parlamento' Una grande donna da lezioni di dignità a quei quattro inutili defi… - andi_ndr1 : @mariolavia @christianrocca Incompetente era, incompetente è, incompetente rimarrà. #Roma -