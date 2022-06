Anche Londra cerca spazi nel Golfo, e prova a sorpassare l’Unione europea (Di lunedì 27 giugno 2022) La ministra del Commercio inglese, Anne-Marie Trevelyan, vola a Riad in questi giorni per avviare le discussioni su cui costruire un accordo di libero scambio con il Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc). Il Gcc è composto da Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, oltre che dall’Arabia Saudita, e questo significa che il Regno Unito pianifica un’intesa free-trade con i Paesi più forti dell’area mediorientale — quello che trarranno benefit dai movimenti del mercato energetici indotti dall’invasione russa dell’Ucraina e che stante ciò avranno la forza per guidare le dinamiche regionali. È parte dell’idea di Global Britain che i pianificatori di Londra vedono come obiettivo del Paese post-Brexit. Si tratta della quarta serie di trattative per accordi di libero scambio (Fta) che la Gran Bretagna ha avviato quest’anno dopo India, Canada e ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) La ministra del Commercio inglese, Anne-Marie Trevelyan, vola a Riad in questi giorni per avviare le discussioni su cui costruire un accordo di libero scambio con il Consiglio di Cooperazione del(Gcc). Il Gcc è composto da Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, oltre che dall’Arabia Saudita, e questo significa che il Regno Unito pianifica un’intesa free-trade con i Paesi più forti dell’area mediorientale — quello che trarranno benefit dai movimenti del mercato energetici indotti dall’invasione russa dell’Ucraina e che stante ciò avranno la forza per guidare le dinamiche regionali. È parte dell’idea di Global Britain che i pianificatori divedono come obiettivo del Paese post-Brexit. Si tratta della quarta serie di trattative per accordi di libero scambio (Fta) che la Gran Bretagna ha avviato quest’anno dopo India, Canada e ...

