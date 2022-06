Anche la Repubblica Ceca adesso vuole gli F-35 (Di lunedì 27 giugno 2022) La Repubblica Ceca sta valutando attentamente la possibilità di acquistare gli F-35A per sostituire, in linea di principio, i Saab Jas-39 “Gripen” C e D della propria aeronautica militare. Il Ministero della Difesa di Praga sta infatti decidendo da tempo l’acquisto di nuovi caccia che dovranno sostituire i 14 Gripen noleggiati dalla Svezia fino al InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 giugno 2022) Lasta valutando attentamente la possibilità di acquistare gli F-35A per sostituire, in linea di principio, i Saab Jas-39 “Gripen” C e D della propria aeronautica militare. Il Ministero della Difesa di Praga sta infatti decidendo da tempo l’acquisto di nuovi caccia che dovranno sostituire i 14 Gripen noleggiati dalla Svezia fino al InsideOver.

Pubblicità

giusmo1 : Grazie Damiano #Tommasi, anche per aver citato #giannimura durante l’ultimo comizio. Certi valori contano e valgono… - borghi_claudio : @MarcozziSaimon @Patty_Rose_L @repubblica Si mi vanto anche di questo anche se non è merito mio ma del Sindaco. Per… - ZanAlessandro : Per l’assessora Donazzan il movimento #lgbtqi+ è un nemico, non persone con cui dialogare nell’ambito della delega… - InfinitoIsacco : RT @ZanAlessandro: Per l’assessora Donazzan il movimento #lgbtqi+ è un nemico, non persone con cui dialogare nell’ambito della delega alle… - Marcello_1979 : La transizione ecologica secondo @robertolagalla: più auto per tutti!!! -