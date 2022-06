Analisi ascolti tv 26 giugno 2022: Vince facile Serena Rossi. Amministrative: Brindisi fa il botto e resiste a Mentana fino alle 23.30. Poi La7 leader notturna. Pecco vola su Sky e Tv8 (Di lunedì 27 giugno 2022) ascolti al top: Su Rai1 Reazione a catena seconda parte a 3,286 milioni e 28%. Tg1 edizione ridotta delle 20.00 a 3,097 milioni e 24,7%; ore 13.30 a 3,094 milioni e 24,9%. Tg5 delle 20.00 a 2,9 milioni e 22,2%; Tg5 delle 13.00 a 2,775 milioni e 22,67%. Su Rai1 Linea Verde Estate a 2,629 milioni e 23,3%. Meno sport del solito in griglia domenica 26 giugno e con la seconda fase delle elezioni Amministrative ad accendere l’attenzione di talk e telegiornali (con il Tg1 in edizione ridotta per sciopero) in seconda serata. Al mattino, e poi alle 14.00, ha tenuto banco il Motomondiale dall’Olanda, con la gara regina vinta da Pecco Bagnaia davanti a Marco Bezzecchi e, quindi, i piloti e le moto italiane che stavolta sono tornati a fare festa. In questo contesto, con un gran caldo, i principali programmi del ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 giugno 2022)al top: Su Rai1 Reazione a catena seconda parte a 3,286 milioni e 28%. Tg1 edizione ridotta delle 20.00 a 3,097 milioni e 24,7%; ore 13.30 a 3,094 milioni e 24,9%. Tg5 delle 20.00 a 2,9 milioni e 22,2%; Tg5 delle 13.00 a 2,775 milioni e 22,67%. Su Rai1 Linea Verde Estate a 2,629 milioni e 23,3%. Meno sport del solito in griglia domenica 26e con la seconda fase delle elezioniad accendere l’attenzione di talk e telegiornali (con il Tg1 in edizione ridotta per sciopero) in seconda serata. Al mattino, e poi14.00, ha tenuto banco il Motomondiale dall’Olanda, con la gara regina vinta daBagnaia davanti a Marco Bezzecchi e, quindi, i piloti e le moto italiane che stavolta sono tornati a fare festa. In questo contesto, con un gran caldo, i principali programmi del ...

