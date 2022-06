Amoruso: “Milenkovic è un giocatore fondamentale sia in fase difensiva che offensiva, ma…” (Di lunedì 27 giugno 2022) Milenkovic è stato il tema principale trattato da Amoruso, il quale ha parlato della grande importanza del difensore centrale viola. “Milenkovic è un giocatore fondamentale sia in fase difensiva che offensiva, visto che ha fatto anche qualche gol. Inoltre era migliorato molto quindi la sua partenza, che secondo me ci sarà, lascerà un vuoto che dovrà essere colmato. Per prendere un difensore che possa rimpiazzare Milenkovic non bastano 15 milioni, bisogna capire quanto vuole investire la Fiorentina. E’ vero che c’è feeling con Italiano, ma i procuratori contano di più; la decisione su Milenkovic era già stata presa un anno fa dalla dirigenza viola”. Amoruso: “Servono due difensori centrali” E poi ha ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 giugno 2022)è stato il tema principale trattato da, il quale ha parlato della grande importanza del difensore centrale viola. “è unsia inche, visto che ha fatto anche qualche gol. Inoltre era migliorato molto quindi la sua partenza, che secondo me ci sarà, lascerà un vuoto che dovrà essere colmato. Per prendere un difensore che possa rimpiazzarenon bastano 15 milioni, bisogna capire quanto vuole investire la Fiorentina. E’ vero che c’è feeling con Italiano, ma i procuratori contano di più; la decisione suera già stata presa un anno fa dalla dirigenza viola”.: “Servono due difensori centrali” E poi ha ...

