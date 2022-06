Amministrative | Salvini | ' spiace per città perse | basta litigi nel centrodestra'

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "per leal ballottaggio, nonostante l'impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e inelcome a Verona, che non si dovranno più ripetere.per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, un segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio". Così Matteo, pubblicando sui social i risultati elettorali del turno di ballottaggio. "Buon lavoro a tutti i nuovi Sindaci eletti e già da oggi al lavoro, che fra primo e secondo turno vedono passare ilda 54 a 58", aggiunge il leader della Lega, che conclude con "un abbraccio fra i tanti al nuovo sindaco di Lucca (strappata alla sinistra) e ai sindaci di Sesto San Giovanni e Frosinone, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Nonostante i proclami pubblici di Matteo Renzi e Carlo Calenda – i loro “mai con Meloni” e “mai con Salvini” – anch… - RenatoSouvarine : RT @Newsinunclick: #Amministrative qualcosa lo abbiamo capito con questi #risultati .. dove appaiono #renzi #calenda e #salvini la gente fa… - cclatwe : Disfatta (le amministrative non sono certo paragonabili alle politiche ma rimangono pur sempre un segnale politico)… - sologiuma : RT @Newsinunclick: #Amministrative qualcosa lo abbiamo capito con questi #risultati .. dove appaiono #renzi #calenda e #salvini la gente fa… - DiegoNatoli2 : RT @Newsinunclick: #Amministrative qualcosa lo abbiamo capito con questi #risultati .. dove appaiono #renzi #calenda e #salvini la gente fa… -

Per l'alleanza Berlusconi -- Meloni la domenica dei ballottaggi delleè praticamente un cappotto. Sconfitti a Verona, ma pure a Parma, a Piacenza, a Alessandria, a Monza, a ......delle. Il candidato di centrodestra Roberto Di Stefano con il 48,89% al primo turno ha raccolto i seguenti voti dalle liste a sostegno: Di Stefano sindaco 29,72%, Lega6,17%, ...Lontano dai talk show, dove la politica è dura tecnica amministrativa anziché gara alla battuta migliore, il barometro segna tempo perturbato per il Capitano. Matteo Salvini, debuttante a 20 ...Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel Centrodestra come a Verona, che non si dov ...