Amministrative | Pizzarotti | ' a Parma m5s non esiste più | finito come forza politica'

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “Michele (Guerra, ndr) ha fatto un suo percorso tecnico ed un grande lavoro di tessitura, è stato assessore nella nostra amministrazione, tra noi ci sono tanti punti di contatto e di visione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite della trasmissione 'Radio1 in vivavoce', l'ex sindaco diFederico. Perché il M5S non è con voi? “Perché anonpiù, ormai dal 2017. Fa sorridere che a dieci anni dalla nostra prima elezione anche il M5S abbia terminato di fatto la sua parabola di governo e, forse – ha aggiuntoa Rai Radio1 - anche di”.

