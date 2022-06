Amministrative: Malpezzi, 'Pd ha aggregato forze, faremo così anche a politiche' (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Partivamo da una situazione in cui c'erano diversi comuni governati dal centrodestra e siamo riusciti, con la nostra proposta, a cambiare l'amministrazione. In diversi comuni i cittadini hanno deciso di non riconfermare il sindaco di centrodestra, scegliendo la proposta dei candidati di centrosinistra". così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi durante la registrazione di Porta a Porta in onda stasera su Rai1. "Questo è un segnale importante di quello che siamo riusciti a costruire partendo dal territorio e dalle alleanze costruite nei territori e non imposte dall'alto. Questa è una differenza importante con l'altro campo che ha usato un altro metodo, decidendo a livello nazionale, tra le varie forze, come gestire e dividersi le candidature. Noi partendo dall'alleanza territoriale abbiamo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Partivamo da una situazione in cui c'erano diversi comuni governati dal centrodestra e siamo riusciti, con la nostra proposta, a cambiare l'amministrazione. In diversi comuni i cittadini hanno deciso di non riconfermare il sindaco di centrodestra, scegliendo la proposta dei candidati di centrosinistra".la presidente dei senatori del Pd Simonadurante la registrazione di Porta a Porta in onda stasera su Rai1. "Questo è un segnale importante di quello che siamo riusciti a costruire partendo dal territorio e dalle alleanze costruite nei territori e non imposte dall'alto. Questa è una differenza importante con l'altro campo che ha usato un altro metodo, decidendo a livello nazionale, tra le varie, come gestire e dividersi le candidature. Noi partendo dall'alleanza territoriale abbiamo ...

