Amministrative | Losacco Pd | ‘Jesi e Fabriano vinte grazie a unità’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – ‘Il centrosinistra, con la vittoria di Jesi che si aggiunge a quella di, porta a casa le città simbolo di questa tornatanelle Marche”. Così il commissario regionale del Pd, Alberto.“Due vittorie sbocciateall’unità delle coalizioni che hanno saputo mettere in campo progetti di governo riconoscibili e inclusivi. Il Pd, che non governava nessuna delle due città, ha avuto il merito di stimolare e accompagnare la crescita dei rispettivi processi, come dimostra anche il risultato che ha ottenuto nel voto sulle liste. E’ una bella e forte iniezione di fiducia per il futuro. Da qui, con il Pd e con tutto il centrosinistra, può partire il lavoro per tornare al Governo di una Regione che non può restare nelle mani delle destre”. L'articolo CalcioWeb.