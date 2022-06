Amministrative, Letta: “Vince strategia del campo largo, serietà e linearità. Da domani pensiamo alle politiche del 2023” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Il commento è che alla fine paga la linearità e la serietà: vinciamo perché la responsabilità è più importante di tutto, in questo momento difficile serve una politica che sia seria e lineare. Il campo largo è stato preso in giro ma questa strategia paga. Perde male il centrodestra per scelte incredibili, scegliendo fuoriusciti del centrosinistra, penso a Catanzaro”. Le parole del leader del Pd, Enrico Letta al Nazareno, commentando i primi risultati dei ballottaggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) “Il commento è che alla fine paga lae la: vinciamo perché la responsabilità è più importante di tutto, in questo momento difficile serve una politica che sia seria e lineare. Ilè stato preso in giro ma questapaga. Perde male il centrodestra per scelte incredibili, scegliendo fuoriusciti del centrosinistra, penso a Catanzaro”. Le parole del leader del Pd, Enricoal Nazareno, commentando i primi risultati dei ballottaggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

