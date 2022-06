Amministrative: Letta, 'unità fondamentale, lezione per politiche' (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo imparato che non dobbiamo litigare, che dobbiamo scegliere candidati che piacciono ai cittadini e che l'unità fondamentale. Queste sono lezioni importanti in vista delle elezioni politiche". Così Enrico Letta al Tg3. Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo imparato che non dobbiamo litigare, che dobbiamo scegliere candidati che piacciono ai cittadini e che l'. Queste sono lezioni importanti in vista delle elezioni". Così Enricoal Tg3.

Pubblicità

fattoquotidiano : Amministrative, Letta: “Vince strategia del campo largo, serietà e linearità. Da domani pensiamo alle politiche del… - Adnkronos : #Comunali 2022, il trionfo di #Letta che ora guarda alle politiche. - TV7Benevento : Amministrative: Letta e il 'modello Verona', 'lì insieme forze per possibile coalizione larga' -… - TV7Benevento : Amministrative: Letta, 'unità fondamentale, lezione per politiche' - - libellula58 : RT @ottobrerosa: Se @EnricoLetta insiste per prendersi dentro sta' gente qui e quelli di @Azione_it , che vanno alle amministrative con l… -